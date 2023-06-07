Папу Римського знову госпіталізували

86-річного Папу Римського Франциска знову госпіталізували. Йому проведуть операцію на черевній порожнині. Очікується, що він залишиться в лікарні на кілька днів.

Про це повідомляє Vatican News.

Папу Франциска госпіталізували наприкінці загальної аудієнції вранці 7 червня до Університетської клініки Агостіно Джемеллі, що у Римі. Операція запланована на час після опівдня.

Пресслужба Святого Престолу повідомила, що йому проведуть операцію під загальним наркозом. Медична команда Папи ухвалила рішення про хірургічне втручання через грижу, яке спричиняє рецидиви та хворобливість. Папа залишиться в лікарні на кілька днів, щоб повністю відновитися.