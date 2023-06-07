Суспільство

Папа Римський успішно переніс операцію

7 Червня 2023 21:53
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Папа Римський

Папа Римський Франциск у середу успішно переніс тригодинну операцію на черевній порожнині в лікарні Агостіно Джемеллі у Римі.

Про це, як пише Reuters, у середу повідомили у Святому Престолі.

У короткій заяві Ватикану вказано, що операція “минула без ускладнень і тривала три години”. Пізніше Святий Престол може оприлюднити більш детальне повідомлення про стан Франциска.

Операція була необхідна для усунення лапароцеле – грижі, яка іноді утворюється над рубцем після хірургічного втручання. Лапароцеле частіше зустрічається у людей похилого віку, а також може бути викликане ожирінням або слабкістю м’язів черевної стінки.

Останніми днями лікарі Папи вирішили, що операція необхідна, оскільки лапароцеле спричиняє болісні кишкові закупорки. Франциск, однак, побоювався негативних наслідків загальної анестезії, які також частіше виникають у людей похилого віку.

За даними джерела Reuters у Ватикані, всі приватні та загальні аудієнції Папи були скасовані до 18 червня – ймовірно, саме стільки він може перебувати в лікарні й на реабілітації.


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