Суспільство

Окупанти збудували дамбу на околицях Токмака Запорізької області, – Bellingcat

29 Червня 2023 14:12
49
читать на русском →
окупація

Згідно з супутниковими знімками росіяни збудували дамбу на околицях окупованого Токмака на Запоріжжі.

Про це інформує Bellingcat.

Дамба розташована в межах лінії оборони Росії, яка обходить Токмак. Після того, як її побудували на початку травня, річка Токмачка розлилася на схід від міста і залляла найближчі поля.

Сліди від шин свідчать, що дамбу можуть також використовувати як переправу. За даними супутникових знімків Planet Labs, сліди до місця дамби з’явилися 3 травня, а 6 травня річка Токмачка була перекрита.

Рівень води на східному боці дамби продовжував підійматися до червня.

Підняття рівня води в річці Токмачка може бути частиною більшої стратегії, спрямованої на затримання просування українських сил. Зокрема, це може бути частиною стратегії з затримання східного оточення Токмака у разі українського прориву недалеко від міста.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
29 Червня 2023 15:28
27

Після заколоту вагнерівці більше не воюватимуть в Україні, – вважає Буданов
29 Червня 2023 16:25
18

Гауляйтера Запоріжжя Балицького засуджено на 15 років
29 Червня 2023 15:12
43

На шести пляжах Харкова виявлено фекальне забруднення
29 Червня 2023 13:12
70

Прокуратура взялася за одеського військкома
29 Червня 2023 12:29
66

Держконцерн “Укроборонпром” реформували в акціонерне товариство
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Украина готовит запрет наличных расчётов
Олексій КІКІРЕШКО

Чи зуміє команда Ротаня стрибнути вище голови?
Юрий САПРОНОВ

Моя мотивація
Александр КИРШ

Сегодняшние лидеры: сравниваем со сломавшими империю зла
Александр КИРШ

На деревню дедушке, или Украина — не Израиль и даже не Тайвань
Віталій ПОРТНИКОВ

И Шойгу боится потери Крыма
усі думки