Окупанти збудували дамбу на околицях Токмака Запорізької області, – Bellingcat

Згідно з супутниковими знімками росіяни збудували дамбу на околицях окупованого Токмака на Запоріжжі.

Про це інформує Bellingcat.

Дамба розташована в межах лінії оборони Росії, яка обходить Токмак. Після того, як її побудували на початку травня, річка Токмачка розлилася на схід від міста і залляла найближчі поля.

Сліди від шин свідчать, що дамбу можуть також використовувати як переправу. За даними супутникових знімків Planet Labs, сліди до місця дамби з’явилися 3 травня, а 6 травня річка Токмачка була перекрита.

Рівень води на східному боці дамби продовжував підійматися до червня.

Satellite imagery from Planet Labs shows water levels rising due to the recently built dam in Tokmak. pic.twitter.com/HYpmmezYZt