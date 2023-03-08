Суспільство

Окупанти за добу під Бахмутом втратила понад 300 військових убитими та пораненими — ЗСУ

8 Березня 2023 13:44
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війна, бахмут

Сили оборони протягом останньої доби під Бахмутом вбили 115 російських окупантів, ще 197 — поранили.

Про це в етері телемарафону 8 березня розповів речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий.

За добу на Бахмутському напрямку росіяни здійснили 102 обстріли різними типами ствольної артилерії. Загалом на цьому напрямку відбулося 72 бої. Лише в районі Бахмута було 35 обстрілів і 12 боїв.

Череватий каже, що росіянам не вдається розвинути успіх у наступі під Бахмутом. Українські військові обстрілюють росіян і не дають їм просуватися далі. 

За словами речника, головною російською силою у боях за Бахмут залишається ПВК «Вагнер». Проте росіяни також залучили повітряно-десантні й механізовані війська, а також артилерійські та авіаційні сили з регулярної російської армії.


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