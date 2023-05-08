Суспільство

Окупанти у Маріуполі розпочали мобілізацію – мер

8 Травня 2023 17:06
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окупація

Російські загарбники розпочали мобілізацію у тимчасово окупованому Маріуполі.

“У Маріуполі почали працювати призовні комісії. Окупанти вже шукають громадян, які не виконують “військові зобов’язання”. Ворог планує призивати чоловіків до серпня”, – повідомив мер міста Вадим Бойченко.

Міськрада також опублікувала так зване “направлення на медкомісію від військкомату”, яке отримав один з жителів Маріуполя.

Повідомляється, що першими на обстеження потрапили працівники “бюджетної” сфери.

Бойченко зазначив, що тепер чоловіків у тимчасово окупованому Маріуполі можуть відправити вмирати за російських загарбників, які знищили їх місто.


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