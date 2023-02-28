Окупанти тиснуть на Бахмут, наступають на Авдіївському та Шахтарському напрямках – Генштаб

Основні зусилля окупантів зосереджені на наступальних діях на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямах.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні.

Триває наступ окупантів на Бахмут, штурм міста та російські обстріли приміських населених пунктів. Наступ йде також на Авдіївському та Шахтарському напрямах.

Генштаб повідомляє, що росіяни продовжують завдавати обстрілу цивільних об’єктів і будинків мирних жителів і намагаються знищувати критичну інфраструктуру. Зберігається загроза ракетних ударів на всій території України.

В Енергодарі Запорізької області окупанти продовжують погіршувати становище мирних жителів, зокрема, обмежують теплопостачання та подачу гарячої води до житлових будинків. На Запорізькій АЕС після масових звільнень окупантами співробітників спостерігається гостра нестача фахівців, росіяни намагаються ставити на їхні місця людей без освіти та досвіду.

Авіація України за добу завдала трьох ударів по районах зосередження окупантів. Ракетні війська та артилерія вразили район зосередження живої сили, район зосередження військової техніки, а також дві позиції ЗРК окупантів.