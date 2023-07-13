Суспільство

Окупанти стали частіше використовувати “машини-камікадзе”, – британська розвідка

13 Липня 2023 12:53
8
читать на русском →
війна

Російські окупанти почали застосовувати в Донецькій області самохідні вибухові пристрої, начиняючи бронетранспортери тоннами вибухівки. Проте ефективність таких пристроїв є сумнівною.

Про це повідомила розвідка Великої Британії.

Такі саморобні вибухові пристрої, встановлені в транспортному засобі, називаються VBIED. Швидше за все, екіпаж вибігає із машини після того, як встановив курс.

Випадки застосування росіянами VBIED помітили здебільшого на околицях Мар’їнки. Почалося це за кілька днів після того, як тамтешні російські підрозділи посилили чеченцями. Саме вони, імовірно, ініціюють таку тактику.

Більшість російських автомобілів-бомб вибухнули, так і не досягнувши своєї цілі. У цьому українцям допомогла комбінація протитанкових мін та прямого вогню, що ставить під сумнів життєздатність цієї чеченської тактики.

Однак ці VBIED викликають великі вибухи, які можуть мати психологічний вплив на українських солдатів, вважає британська розвідка.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новини
13 Липня 2023 13:36
9

Рада у першому читанні підтримала законопроєкт про легалізацію медичного канабісу

13 Липня 2023 14:07
7

Росіяни скинули фугасну бомбу на Зміїний
13 Липня 2023 13:37
9

Росія накопичує піхоту та десант на Куп’янському напрямку
13 Липня 2023 11:20
13

У Генштабі поділились деталями удару по готелю у Бердянську
13 Липня 2023 11:02
3

Російський олігарх Лісін, якого оминули санкції, співпрацює з оборонкою РФ – “Схеми”

Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

НАТО предлагает Украине не корейский вариант раздела страны, а германский

Віктор АЛЄКСЄЄВ

Ми і НАТО

Александр КИРШ

Newsweek: США тайно согласовали российскую агрессию против Украины

Ганна МАЛЯР

Сили оборони України: армія безстрашних феноменів та безпрецедентних парадоксів

Александр КИРШ

Если взорвут Запорожскую АЭС: какие территории пострадают

Леонид ЛОГВИНЕНКО

Тінь війни

усі думки