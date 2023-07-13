Окупанти стали частіше використовувати “машини-камікадзе”, – британська розвідка

Російські окупанти почали застосовувати в Донецькій області самохідні вибухові пристрої, начиняючи бронетранспортери тоннами вибухівки. Проте ефективність таких пристроїв є сумнівною.

Про це повідомила розвідка Великої Британії.

Такі саморобні вибухові пристрої, встановлені в транспортному засобі, називаються VBIED. Швидше за все, екіпаж вибігає із машини після того, як встановив курс.

Випадки застосування росіянами VBIED помітили здебільшого на околицях Мар’їнки. Почалося це за кілька днів після того, як тамтешні російські підрозділи посилили чеченцями. Саме вони, імовірно, ініціюють таку тактику.

Більшість російських автомобілів-бомб вибухнули, так і не досягнувши своєї цілі. У цьому українцям допомогла комбінація протитанкових мін та прямого вогню, що ставить під сумнів життєздатність цієї чеченської тактики.

Однак ці VBIED викликають великі вибухи, які можуть мати психологічний вплив на українських солдатів, вважає британська розвідка.