Окупанти скоротили кількість ракетоносіїв у Чорному морі до одного

На бойовому чергуванні в Чорному морі станом на четвер перебувають чотири російські кораблі, з них один носій ракет “Калібр” загальним залпом до чотирьох ракет, повідомляють Військово-морські сили Збройних сил України.

В Азовському морі перебуває один ворожий корабель, у Середземному – вісім, із них чотири носії “Калібрів” загальним залпом до 36 ракет.

За минулу добу окупованою Керч-Єнікальською протокою пройшли в бік Азовського моря 27 суден, з них вісім – із Босфору, а в бік Чорного моря – 26 суден, із них шість пройшли далі в бік Босфору.

Як повідомлялося, з 8 квітня в акваторії Чорного моря на бойовому чергуванні перебуває зазвичай один носій “Калібрів”, проте 9 і 12 квітня окупанти виводили на чергування другий ракетоносій.

“Калібр НК” – ракети, призначені для пусків із надводних кораблів російського ЧФ. Дальність ураження таких ракет – понад 2500 км по наземних цілях і більше ніж 375 км – по морських.