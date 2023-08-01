Суспільство

Окупанти наполегливо намагаються зупинити наступ Сил оборони, – Маляр

1 Серпня 2023 17:23
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війна, маляр

Сьогодні, 1 серпня, російські окупанти намагалися зупинити наступ Сил оборони України на Бахмутському напрямку.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Ворог сьогодні доволі наполегливо намагається зупинити наш наступ на Бахмутському напрямку. Але безуспішно”, – написала замглави Міноборони.

За даними Міноборони, на Куп’янському, Лиманському та Сватівському напрямках росіяни сконцентрували особовий склад й техніку та штурмують з метою відтягнути сили українських військ від східного напрямку наступу.

“Наші оборонці у виснажливих боях відбивають всі  ворожі штурми”, – повідомила Маляр.

Вона додала, що на всіх східних напрямках, де ведуться бойові дії, фіксується збільшення ворожих обстрілів.

На Бахмутському напрямку Сили оборони сьогодні стикаються з щільним вогнем артилерії, мінуванням та потужним опором окупантів.

“Для наших оборонців головне це життя  бійців. Тому вони намагаються рухатись обережно, щоб не втрачати людей”, – заявила заступниця очільника Міноборони.


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