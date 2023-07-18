Офіцерське звання можна буде отримати без вищої освіти

Президент Володимир Зеленський підписав закон № 8339, який на час воєнного стану дозволяє військовослужбовцям без спеціальної вищої освіти отримувати офіцерські звання.

Даний закон дозволить під час воєнного стану призначати осіб сержантського і старшинського складу без вищої освіти на молодші офіцерські посади з присвоєнням офіцерського звання. Однак для цього вони повинні мати досвід бойових дій не менше пів року.

Особа, яка претендує на офіцерське звання не повинна мати непогашених дисциплінарних стягнень.

Крім того, закон на час дії воєнного стану дозволяє приймати на військову службу офіцерів від 20 до 40 років (раніше було до 30 років).