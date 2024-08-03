Очікується, що 2024 року Україну покинуть 400 тис. осіб, а 2025 року – 300 тис. – НБУ

Національний банк України погіршив прогноз щодо еміграції українців, згідно з яким цього та наступного року за кордон виїдуть 700 тис. українців. Це пов’язано з руйнуванням енергетичної системи та ситуацією в економіці, – повідомили в НБУ.

“Погіршення енергетичної ситуації та повільна нормалізація економічних умов призведуть до більшого, ніж очікувалося раніше, відтоку мігрантів за кордон у 2024-2025 роках”, – ідеться в повідомленні Нацбанку.

Очікується, що 2024 року Україну покинуть 400 тис. осіб, а 2025 року – 300 тис. За даними НБУ, поступове повернення громадян з-за кордону почнеться не раніше 2026 року.

“Цей прогноз було знижено порівняно з квітневим у зв’язку зі значними пошкодженнями енергосистеми України, що супроводжуються тривалими відключеннями електроенергії та підвищенням ризиків для опалювального сезону”, – пояснили в Нацбанку України.

Водночас, за прогнозами НБУ, кількість внутрішньо переміщених осіб залишатиметься високою, оскільки багато хто з них втратив свої домівки в місцях, де тривали або тривають військові дії.