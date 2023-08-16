Обов’язкова евакуація на Куп’янщині: за тиждень вивезли 436 людей

З 9 серпня з Куп’янського району в рамках обовʼязкової евакуації вивезли 436 людей, серед них — 128 дітей.

Про це 16 серпня повідомила пресслужба обладміністрації.

Протягом 15 серпня з Куп’янщини евакуювали ще 92 людини, серед яких 17 дітей та шестеро людей з інвалідністю.

Жителі Куп’янського району, які хочуть евакуюватися, можуть звертатися за телефонами: