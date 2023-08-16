Суспільство

Обов’язкова евакуація на Куп’янщині: за тиждень вивезли 436 людей

16 Серпня 2023 14:35
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евакуація

З 9 серпня з Куп’янського району в рамках обовʼязкової евакуації вивезли 436 людей, серед них — 128 дітей.

Про це 16 серпня повідомила пресслужба обладміністрації.

Протягом 15 серпня з Куп’янщини евакуювали ще 92 людини, серед яких 17 дітей та шестеро людей з інвалідністю.

Жителі Куп’янського району, які хочуть евакуюватися, можуть звертатися за телефонами:

  • єдиний колцентр: (050) 789-01-24, (063) 789-64-74 (працює з 09:00 до 22:00);
  • громадська організація “Я врятований”: (063) 440-69-20;
  • гаряча лінія “Червоного хреста”: (080) 033-24-02, (073) 240-24-02, (067) 383-24-02 (лінія працює з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 17:00);
  • гаряча лінія Куп’янської МВА: (098) 941-23-00 (щоденно з 09:00 до 16:00).

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