Суспільство

“Новий рік у Парижі”: ДПСУ відреагувала на історію зі скандалом навколо пресофіцерки

9 Січня 2023 14:09
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прикордонники

Державна прикордонна служба ухвалить рішення, що стосуватимуться подальшого проходження служби та виконання обов’язків за посадою пресофіцерки Іванни Плантовської, чиї фото на особистих сторінках у соцмережах спричинили гучний скандал.

Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в коментарі Українській правді.

“Я не вправі коментувати особисте життя військовослужбовців ДПСУ, це справа кожного.

Проте можу зазначити, що відносно ситуації, яка останні кілька днів розгортається навколо нашої військовослужбовиці з Одеси, у відомстві відразу відреагували на це. Рішення, зокрема, стосуватиметься і подальшого проходження нею служби та виконання обов’язків за посадою. Все буде в рамках норм законодавства.

Окремо можу зазначити: нам дійсно прикро, що у час війни, коли більшість наших побратимів зі зброєю в руках боронять країну і гинуть за неї, в наших лавах є і ті хто, більше приділяють увагу виключно своєму особистому життю, при цьому, м’яко кажучи, хизуючись ним. До того ж, демонстрація якого, суперечить моральним нормам, які є неприйнятними під час війни.

Все буде по справедливості”.

Передісторія

Пресофіцер Південного регіонального управління Держприкордонслужби України Іванна Плантовська потрапила у гучний скандал.

Вона виклала в соцмережі свої фото з Парижа, де, вочевидь, зустрічала Новий рік. Це викликало шквал критики та хейту в соцмережах. Деякі українці обурювалися тим, що представник офіційної правоохоронної структури України “хизується” своїм “люксовим” приватним життям у час, коли оборонці України проливають кров на фронті.

Користувачі підняли й інші світлини пресофіцерки з різних курортів, оприлюднені раніше. Після цього Плантовська закрила свої акаунти в соцмережах.


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