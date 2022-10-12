“Нова пошта” відновила роботу в деокупованих населених пунктах Херсонщини

“Нова пошта” відновила роботу в деокупованій Херсонській області та відкрила три мобільні відділення у Високопіллі, Великій Олександрівці та Архангельському, повідомила пресслужба компанії.

“Відтепер жителі сіл та навколишніх населених пунктів зможуть отримувати та надсилати посилки вагою до 30 кг. Сплатити послуги доставки можна онлайн через додаток “Нової пошти”. Готівка наразі не приймається”, – йдеться у релізі.

Згідно з ним, графік роботи мобільних відділень: у Високопіллі – з 14:30 до 15:30 на вул. Визволителів у Великій Олександрівці – з 11:00 до 12:00 на вул. Братській, в Архангельському – з 13:00 до 14:00 на вул. Т. Шевченка.

Також компанія привезла із собою інтернет-модуль Starlink та генератор, щоб жителі могли підзарядити свої пристрої та зателефонувати чи написати своїм рідним.