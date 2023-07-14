Суспільство

Нічна атака “Шахедами”: знищено 16 з 17 ударних дронів

14 Липня 2023 08:09
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ппо

Із вечора 13 липня по 4 ранку 14 липня 2023 року рашисти атакували Україну 17-ма ударними безпілотниками іранського виробництва «Shahed-136/131» з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ).

Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

“В результаті бойової роботи у південних та східних областях знищено 16 «шахедів». Також уночі захисники неба збили один розвідувальний БпЛА, ще шість безпілотників оперативно-тактичного рівня протиповітряна оборона уразила минулої доби”, – повідомили в ПС.

Залучались зенітні ракетні підрозділи, винищувальна авіація, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та протиповітряна оборона інших складових Сил оборони України у зонах відповідальності повітряних командувань «Південь» та «Схід».


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