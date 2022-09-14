Навчання у Великій Британії вже пройшли близько 5 тисяч українських військових

Уже майже п’ять тисяч українських військовослужбовців у Великій Британії завершили базову загальновійськову підготовку в межах операції INTERFLEX.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

До навчання долучилися інструктори не лише з Великої Британії, але й інших країн, зокрема Канади, Нідерландів та Нової Зеландії. Українські військові під час навчань отримали базові знання, уміння й навички з тактичної медицини, інженерної, вогневої, психологічної та тактичної підготовки, включно з веденням наступальних та оборонних дій в урбанізованій місцевості.

Найближчим часом операцію INTERFLEX планують розширити. У її межах хочуть започаткувати курс із підготовки молодших командирів військових частин та підрозділів ЗСУ.