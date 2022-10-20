Суспільство

Наша система ППО та ПРО ефективно працює завдяки професіоналізму українських воїнів та військовій допомозі від партнерів, – Залужний

20 Жовтня 2022 10:39
6
війна, Залужний

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний наголосив, що українська система ППО та ПРО ефективно працює завдяки професіоналізму українських воїнів та військовій допомозі від партнерів.

“Наша система ППО і ПРО ефективно працює завдяки професіоналізму українських воїнів та військовій допомозі від партнерів. Зберігаємо спокій і віру в ЗСУ”, – написав він у своєму твіттері.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
20 Жовтня 2022 10:03
51

Влада Росії серйозно розглядає варіант виведення військ з Херсонської області, – британська розвідка
20 Жовтня 2022 09:44
35

У Харкові не планують запроваджувати графіки аварійних відключень
20 Жовтня 2022 09:18
108

У Республіканській партії США виник розкол щодо допомоги Україні, – Politico
20 Жовтня 2022 08:50
27

ЗСУ за добу знищили 370 окупантів, 25 БПЛА та 1 гелікоптер – Генштаб
20 Жовтня 2022 08:30
26

На Миколаївщині за ніч знищено 14 “шахедів”
Останні новини
усі новини

Думки

Іван ВАРЧЕНКО

Операція прикриття
Віталій ПОРТНИКОВ

Війну зупинить крах диктатур
Александр КИРШ

Исконно украинская москва
Віталій ПОРТНИКОВ

Визнайте Косово!
Юрій БУТУСОВ

Україна має негайно укласти угоду з Маском
Александр КИРШ

После 10 октября: момент истины
усі думки