Наша система ППО та ПРО ефективно працює завдяки професіоналізму українських воїнів та військовій допомозі від партнерів, – Залужний

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний наголосив, що українська система ППО та ПРО ефективно працює завдяки професіоналізму українських воїнів та військовій допомозі від партнерів.

“Наша система ППО і ПРО ефективно працює завдяки професіоналізму українських воїнів та військовій допомозі від партнерів. Зберігаємо спокій і віру в ЗСУ”, – написав він у своєму твіттері.

Наша система ППО і ПРО ефективно працює завдяки професіоналізму 🇺🇦воїнів та військовій допомозі від партнерів. Зберігаємо спокій і віру в #ЗСУ!#ValeriiZaluzhnyi — Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine (@CinC_AFU) October 20, 2022