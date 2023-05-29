Суспільство

Над Києвом ППО знищила понад 40 повітряних цілей

29 Травня 2023 06:51
59
читать на русском →
ппо, ракетний удар

Вночі 29 травня над Києвом Сили оборони знищили понад 40 повітряних цілей, обійшлося без критичних руйнувань, загиблих і постраждалих.

“Ще одна складна ніч для столиці. Але, завдяки професійності наших захисників, внаслідок повітряної атаки варварів у Києві не сталося уражень та руйнувань інфраструктурних та інших обʼєктів, багатоквартирних житлових будинків. Немає постраждалих та загиблих”, – повідомив мер міста Віталій Кличко.

“Цією ночі знов були дрони – за попередньою інформацією, ворог застосував баражуючі боєприпаси “Shahed”.

Практично одночасно із атакою БпЛА, з району Каспію ворожі ТУ-95МС здійснили пуски крилатих ракет, ймовірно Х-101/555. Тож атака на столицю була комбінованою, з різних напрямків.

Загалом, силами і засобам нашої ППО було виявлено і знищено понад 40 повітряних цілей. Ударів по Києву не допущено!”, – зазначив начальник КМВА Сергій Попко.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
29 Травня 2023 08:54
36

Знищено десятки ворожих ракет і БПЛА: Повітряні Сили розкрили деталі нічної атаки
29 Травня 2023 09:44
0

Окупанти вдарив по об’єктах Хмельниччини, один з них військовий – ОВА
29 Травня 2023 09:31
10

У США досягли остаточної угоди для уникнення дефолту
29 Травня 2023 06:57
16

Протягом минулої доби ЗСУ відбили 19 ворожих атак, – Генштаб
28 Травня 2023 23:09
79

Ердоган виграв вибори в Туреччині
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Зачем Украине белгород и военная помощь “как Израилю”
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Топ-10 полезных продуктов
Александр КИРШ

Дрессировщик в ответе за свою бешеную собаку
Юрій ЛУЦЕНКО

Грайте того лисого ворона, грайте того плєшфюрера!
Александр КИРШ

Ведьма
Александр КИРШ

Трам-пам-пам? Трамп-ам-ам!
усі думки