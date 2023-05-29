Над Києвом ППО знищила понад 40 повітряних цілей

Вночі 29 травня над Києвом Сили оборони знищили понад 40 повітряних цілей, обійшлося без критичних руйнувань, загиблих і постраждалих.

“Ще одна складна ніч для столиці. Але, завдяки професійності наших захисників, внаслідок повітряної атаки варварів у Києві не сталося уражень та руйнувань інфраструктурних та інших обʼєктів, багатоквартирних житлових будинків. Немає постраждалих та загиблих”, – повідомив мер міста Віталій Кличко.

“Цією ночі знов були дрони – за попередньою інформацією, ворог застосував баражуючі боєприпаси “Shahed”.

Практично одночасно із атакою БпЛА, з району Каспію ворожі ТУ-95МС здійснили пуски крилатих ракет, ймовірно Х-101/555. Тож атака на столицю була комбінованою, з різних напрямків.

Загалом, силами і засобам нашої ППО було виявлено і знищено понад 40 повітряних цілей. Ударів по Києву не допущено!”, – зазначив начальник КМВА Сергій Попко.