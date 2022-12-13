Суспільство

Нацполіція звільнила всіх поліцейських, які не виїхали з окупації, – Клименко

13 Грудня 2022 09:03
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окупація, поліція

Правоохоронців, які після наказу керівництва не виїхали з окупованих територій, звільнили з Нацполіції. Тих, хто зміг вийти з окупації ретельно перевірили з використанням поліграфу.

Про це розповів голова Національної поліції Ігор Клименко в інтерв’ю РБК-Україна.

“Наш поліцейський приймає присягу на вірність народу України. Наш поліцейський несе службу зі зброєю. І наш поліцейський, як ми думали, може бути об’єктом посягань зі сторони окупаційної влади. Тому ми прийняли рішення всім вийти з тимчасово окупованої території. Хто не вийшов, не підпорядкувався наказу, був звільнений з Національної поліції”, – заявив Клименко.

За його словами, жодна з цих осіб, хто не виконав наказ, не повернеться на службу.

“Ми давали достатньо часу тим поліцейським, хто не мав фізичної можливості вийти. Дехто був в полоні. Дехто переховувався на тимчасово окупованій території…Саме переховувався, не зміг вийти, наприклад, з тимчасово окупованої території з Херсонської області, з лівого берега Дніпра”, – розповів Клименко.

Втім, він наголосив, усіх працівників Нацполіції, які не виконали наказ з будь-якої причини – були звільнені.

“Деякі з цих осіб, хто був звільнений, хто вийшов, знайшов в собі сили і можливості вийти з тимчасово окупованої території, вони були перевірені”, – підкреслив Клименко.

Він розповів, що до перевірки залучена СБУ, Департамент внутрішньої безпеки. Разом з тим застосовується й Поліграф.

“Цих людей, повірте, одиниці, і ці люди, як правило, вказували, де вони зберегли зброю, службове посвідчення. На сьогодні ми перевіряємо версію тих, хто вийшов з цих територій. Ті схрони, які були на тимчасово окупованих територіях залишені поліцейськими, ми зараз їх всіх викопуємо, і зброю ставимо назад, на облік до Національної поліції”, – підсумував Клименко.


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