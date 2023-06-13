Суспільство

На Запорізькому напрямку знищили російського генерала

13 Червня 2023 07:32
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війна

На Запорізькому напрямку ЗСУ знищили генерал-майора, начальника штабу 35-ї загальновійськової армії ВС РФ Сергія Горячьова.

Про це повідомив полковник ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).

Зазначається, що окупанта ліквідовано в результаті вдалого ракетного удару ЗСУ.

Горячьов “очолював російський контингент у Придністров’ї”. Він також командував 201-ю військовою базою у Таджикистані. Крім того, був начальником центру у Хабаровську.

На початку так званої “спецоперації” він був командиром 5-ї окремої танкової бригади. За понад рік війни, розв’язаної проти України, він “виріс” до заступника командувача 35-ї загальновійськової армії. Він став генерал-майором, а також його призначили на пост начальника штабу армії.


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На Запорізькому напрямку знищили російського генерала
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