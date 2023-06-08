На Запорізькому напрямку ворог в активній обороні, – Міноборони

Станом на 8 червня українська армія веде активні дії на Бахмутському напрямку, де подекуди ворог намагається перейти у наступ.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

“На Бахмутському напрямку ведуться активні дії наших військ. Тривають бої. Подекуди ворог намагається перейти у наступ, але безуспішно”, – повідомила Маляр.

Вона додала, що на Куп’янському і Шахтарському напрямках ворог завдає авіаційні удари і вдається до обстрілів, а на Авдіївському та Лиманському напрямках робить спроби наступати, але безуспішно.

На Півдні, за словами Маляр, тривають бої за Велику Новосілку на Новопалівському напрямку, а на Запорізькому напрямку в районі Оріхова ворог в активній обороні.