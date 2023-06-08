Суспільство

На Запорізькому напрямку ворог в активній обороні, – Міноборони

8 Червня 2023 16:50
12
читать на русском →
війна

Станом на 8 червня українська армія веде активні дії на Бахмутському напрямку, де подекуди ворог намагається перейти у наступ.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

“На Бахмутському напрямку ведуться активні дії наших військ. Тривають бої. Подекуди ворог намагається перейти у наступ, але безуспішно”, – повідомила Маляр.

Вона додала, що на Куп’янському і Шахтарському напрямках ворог завдає авіаційні удари і вдається до обстрілів, а на Авдіївському та Лиманському напрямках робить спроби наступати, але безуспішно.

На Півдні, за словами Маляр, тривають бої за Велику Новосілку на Новопалівському напрямку, а на Запорізькому напрямку в районі Оріхова ворог в активній обороні.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
8 Червня 2023 16:50
12

На Запорізькому напрямку ворог в активній обороні, – Міноборони
8 Червня 2023 16:27
37

Захід обговорює надання Україні ще одного типу винищувачів, – Politico
8 Червня 2023 15:46
61

Україна та ООН домовились про евакуацію з окупованого Лівобережжя: чекають на доступ від РФ
8 Червня 2023 14:32
132

Червоний Хрест відреагував на критику Зеленського
8 Червня 2023 13:11
50

ДСНС повідомила, які пляжі відкриють у Харкові
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Маленьким ангелам
Юрій ЛУЦЕНКО

Капітуляція рашистських окупантів на Південному фронті
Александр КИРШ

В семье не без Орбана — так что надо суперНАТО
Александр КИРШ

“Убей его!”
Віталій ПОРТНИКОВ

Не смотрите вверх, там дроны
Юрий САПРОНОВ

Бог шельму метит
усі думки