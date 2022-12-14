Суспільство

На ЗАЕС під’єднають мобільні котельні, щоб критичні системи не вийшли з ладу, — МАГАТЕ

14 Грудня 2022 07:20
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заес, МАГАТЕ

На захопленій росіянами Запорізькій АЕС працюватимуть мобільні котельні на дизельному паливі. У такий спосіб намагаються запобігти замерзанню критичних систем станції.

Про це заявило Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), чиї фахівці перебувають на станції.

«На станції тривають роботи з випробування та введення в експлуатацію мобільних котелень на дизельному паливі, які мають запобігти замерзанню критичних систем ЗАЕС у зимовий період та забезпечити обігрів робочого середовища для її персоналу», — йдеться в останньому звіті організації.

Як зазначається, мобільні дизельні котельні потужністю 1-3 МВт встановлені та працюють на одному з енергоблоків. Ще кілька інших розміщені в інших місцях на майданчику станції.

У МАГАТЕ розповіли, що ЗАЕС має 20 стаціонарних аварійних дизель-генераторів, які перебувають в режимі очікування та готові забезпечити електроенергію, якщо зовнішнє живлення буде недоступним.

«Однак, щоб підвищити здатність справлятися з такою втратою електроенергії за межами підприємства, зараз також розгортаються мобільні дизельні генератори, як запобіжний захід», — заявили в МАГАТЕ.

Два такі мобільні генератори вже під’єднали до одного блоку, кілька інших спершу випробують, а тоді підключать до інших реакторних блоків.


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