Суспільство

На тимчасово окупованих територіях України рух опору буде тільки посилюватися, – ГУР

7 Жовтня 2022 14:06
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війна, розвідка

В Українській розвідці наголосили, що на тимчасово окупованих територіях рух опору буде лише посилюватися.

Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Представник розвідки Вадим Скібіцький каже, що партизанський рух та рух опору на тимчасово окупованих територіях України активно працює.

“Робота полягає не лише в знищенні колаборантів. До речі, всі списки всіх колаборантів, які організовували, фальсифікували так званий референдум, вся інформація є, в тому числі – завдяки нашим громадянам, які проживають на окупованих територіях, і з найпершого дня ця інформація надходить в онлайн-режимі. Через те РФ намагається не просто тримати лінію фронту, а активно застосовувати росгвардію, підрозділи ФСБ для того, щоб посилити та встановити повний контроль над цими територіями, але рух спротиву є, він діє. Щодня можна бачити його результати, і патріоти свої завдання виконують”, – розповів Скібіцький.

Зокрема нині спостерігається динаміка руху в Криму, на Херсонщині та в Запорізькій області. Дії українського опору регулюються та узгоджуються.

“Є закон України про спротив, там сказано, що, де, як треба робити, хто керує, хто координує ці питання. Відповідно, є й успіх: ми реально розуміємо, як організувати, як підтримати, як скоординувати всі наші зусилля, і через те партизанський рух є і буде тільки посилюватися”, – додав представник ГУР.


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