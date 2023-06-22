Суспільство

На Таврійському напрямку ворог втратив понад три роти, – Тарнавський

22 Червня 2023 20:38
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війна

На Таврійському напрямку Сили оборони мають успіхи на окремих ділянках.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» генерал Олександр Тарнавський.

«На Таврійському напрямку активна робота Сил оборони триває. Наші воїни продовжують рухатися вперед і мають успіхи на окремих ділянках», – заявив Тарнавський.

За його словами, підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1212 вогневих завдань.

«За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали понад три роти. Знищено 21 одиницю військової техніки противника», – поінформував Тарнавський.

Зокрема, знищені 3 танки, 6 ББМ (БМП, МТЛБ), БпЛА «Zala», БпЛА «Орлан-10», самохідна артилерійська установка 2С9 «Нона», РЕБ «Поле-21», РЛС «Зоопарк» та автомобільна техніка.

Також було знищено два місця зберігання боєприпасів ворога.


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