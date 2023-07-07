На супутникових знімках ЗАЕС на даху енергоблока №4 помітили сторонні невідомі предмети

На нових супутникових знімках Запорізької АЕС, зроблених вранці 5 липня, на даху енергоблоку №4 видно невідомі білі об’єкти, повідомляє Sky News з посиланням на знімки Planet Labs. Що це за об’єкти визначити неможливо.

На найчіткішому знімку, зробленому 5 липня о 10:51 ранку, видно п’ять невідомих білих об’єктів, на другому знімку від 13:16 видно лише три об’єкти. При цьому на знімку, зробленому о 8:27, ніяких білих об’єктів немає.

«Радіо Свобода», яке першим звернуло увагу на невідомі об’єкти на даху четвертого енергоблоку ЗАЕС, зазначає, що перші сторонні об’єкти на даху (в інших місцях та в іншій кількості порівняно зі знімками 5 липня) з’явилися не раніше 26 квітня 2023 року.

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) змогли оглянути кілька місць на території ЗАЕС, де не знайшли вибухових речовин, але поки що не змогли відвідати дахи енергоблоків, заявив голова агентства Рафаель Гроссі 7 липня.