На станцію “Академік Вернадський” повернулися пінгвіни

На українську полярну станцію “Академік Вернадський” повернулися субантарктичні пінгвіни та будують гнізда.

Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

“Як ми й передбачали, до “Вернадського” почали масово повертатися пінгвіни! Через цьогорічну аномально теплу зиму вже зараз навколо нашого острова Галіндез – відкрита вода, тож з початку вересня ці птахи малими групами припливали до станції “на розвідку”, а днями знову вступили у володіння навколишніми територіями”, – ідеться в повідомленні.