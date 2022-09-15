Суспільство

На станцію “Академік Вернадський” повернулися пінгвіни

15 Вересня 2022 15:08
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На українську полярну станцію “Академік Вернадський” повернулися субантарктичні пінгвіни та будують гнізда.

Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

“Як ми й передбачали, до “Вернадського” почали масово повертатися пінгвіни! Через цьогорічну аномально теплу зиму вже зараз навколо нашого острова Галіндез – відкрита вода, тож з початку вересня ці птахи малими групами припливали до станції “на розвідку”, а днями знову вступили у володіння навколишніми територіями”, – ідеться в повідомленні.


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