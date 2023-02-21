На станції «Вернадського» з’явився рожевий сніг

В Антарктиді навколо української станції «Академік Вернадський» з’явився рожевий сніг. Полярники пояснюють це цвітінням мікроскопічних зелених одноклітинних водоростей наприкінці антарктичного літа.

Про це повідомили в Національному антарктичному науковому центрі.

Як пояснюють науковці, одна й та сама водорість має три кольорові стадії: зелену, помаранчеву і пурпурову або малинову. Зимує вона під снігом у «зеленому» варіанті, де переважає хлорофіл, а коли стає тепліше, то просувається ближче до поверхні та червоніє, адже в ній утворюються каротиноїди.

«Цвітіння снігу» сприяє зміні клімату, адже через забарвлення сніг відбиває менше сонячного світла та швидше тане. Як наслідок — у ньому розвивається дедалі більше яскравих водоростей, від чого танення ще пришвидшується, пояснюють фахівці.

Також науковці наголошують, що кожен рік важливо фіксувати площу «квітучого снігу» на дослідних поверхнях, щоб побачити загальні тенденції впливу зміни клімату. Нині цю роботу проводять українські біологи й біологині на станції за допомогою дрона.