Суспільство

На станції «Вернадського» з’явився рожевий сніг

21 Лютого 2023 13:41
43
читать на русском →

В Антарктиді навколо української станції «Академік Вернадський» з’явився рожевий сніг. Полярники пояснюють це цвітінням мікроскопічних зелених одноклітинних водоростей наприкінці антарктичного літа.

Про це повідомили в Національному антарктичному науковому центрі.

Як пояснюють науковці, одна й та сама водорість має три кольорові стадії: зелену, помаранчеву і пурпурову або малинову. Зимує вона під снігом у «зеленому» варіанті, де переважає хлорофіл, а коли стає тепліше, то просувається ближче до поверхні та червоніє, адже в ній утворюються каротиноїди.

«Цвітіння снігу» сприяє зміні клімату, адже через забарвлення сніг відбиває менше сонячного світла та швидше тане. Як наслідок — у ньому розвивається дедалі більше яскравих водоростей, від чого танення ще пришвидшується, пояснюють фахівці.

Також науковці наголошують, що кожен рік важливо фіксувати площу «квітучого снігу» на дослідних поверхнях, щоб побачити загальні тенденції впливу зміни клімату. Нині цю роботу проводять українські біологи й біологині на станції за допомогою дрона.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
21 Лютого 2023 15:00
101

“Російська жорстокість не має меж”. Зеленський відреагував на трагедію у Херсоні
21 Лютого 2023 16:50
7

Кабмін затвердив заступників Резнікова
21 Лютого 2023 15:57
75

Геть від Москви! УЗ перенесла “нульовий кілометр” до Києва
21 Лютого 2023 14:02
41

У Херсоні російські окупанти обстріляли зупинку, є загиблі та поранені
21 Лютого 2023 12:57
119

Росія призупиняє участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння, – Путін
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Президент Главной страны мира в 80 лет стал Героем
Михайло ФЕДОРОВ

Дії 3 роки. Як Україна отримала місце у світовій історії цифровізації?
Александр КИРШ

В глубинах каждого Байдена сидит Орбан
Александр КИРШ

Село Залужное и страна московия:
поддерживаю новые названия и поясняю
Юрий КАСЬЯНОВ

Готовится масштабное воздушное нападение
Александр КИРШ

Этот анекдот нужно срочно перевести на все языки стран НАТО
усі думки