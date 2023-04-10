На Рівненщині заборонили діяльність УПЦ МП

Рівненська обласна рада підтримала заборону Української православної церкви московського патріархату в регіоні, а Рівненська міська рада припинила для цієї церкви право на користування земельними ділянками на території громади.

Про це повідомили міський голова Рівного Олександр Третяк, «Суспільне» та місцеве видання «Рівне вечірнє».

На засідання депутатів Рівненської обласної ради прийшов єпископ Рівненський та Острозький УПЦ МП Пимен. Він закликав не забороняти УПЦ МП та заявив, що його церква навіть у разі заборони «працюватиме в підпіллі».

Водночас депутати Рівненської міськради також звернулися до державних органів, закликавши заборонити діяльність УПЦ МП в Україні.

«Неприпустимо, щоб під час війни в державі функціонувала церква, яка благословляє російських солдатів на вбивства українців», — наголосив Третяк.