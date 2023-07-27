На потреби ЗСУ передали танк, з якого росіяни обстрілювали лікарню на Сумщині

Сумська обласна прокуратура передала Збройним силам України російський танк Т-80. Ця техніка слугувала речовим доказом у кримінальному провадженні щодо обстрілу лікарні у місті Тростянець на Сумщині.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

Прокурори пояснюють, що цей танк російські військові використали для обстрілу міської лікарні Тростянця 23 березня 2022 року, під час окупації міста.

Росіяни тоді здійснили щонайменше три постріли з гармати танка. Унаслідок цього пошкоджень зазнав стаціонарний корпус лікарні, в якому на той момент перебували хворі та персонал.

Зазначимо, що місто вдалось звільнити незадовго після обстрілу лікарні, а саме 25 березня.

У процесі розслідування правоохоронці встановили росіянина, який віддав наказ про обстріл лікарні. Ним виявився командир танка 6-ї танкової роти 12-го гвардійського танкового полку «Шепетівський» 4-ї гвардійської танкової дивізії «Кантимирівська».

Сумська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно росіянина за порушення законів та звичаїв війни. У разі затримання йому загрожує до 12 років ув’язнення.

Наразі вирішується питання щодо проведення спеціального судового розгляду та призначення кримінального провадження до нього.