Суспільство

На Полтавщині стався землетрус

8 Червня 2023 15:33
41
читать на русском →
землетрус

На Полтавщині зранку 8 червня стався землетрус магнітудою 3,7 за шкалою Ріхтера.

“За класифікацією землетрусів відноситься до відчутних. Він відчувається небагатьма людьми, які знаходяться всередині приміщення; під відкритим небом – тільки в сприятливих умовах.

Коливання подібні зі струсом, утвореним легкою вантажівкою. Уважні спостерігачі помічають легкі коливання легких предметів, трохи сильніше – на верхніх поверхах”, – повідомляє Головний центр спеціального контролю.

Джерело землетрусу знаходиться у 26 км на південний схід від Полтави, на глибині 10 км. 

Подібні за силою землетруси в Полтавській області реєструвалися, зокрема, 26 травня та 14 січня 2023 року з магнітудами 3,5 та 2,7.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
8 Червня 2023 16:50
12

На Запорізькому напрямку ворог в активній обороні, – Міноборони
8 Червня 2023 16:27
37

Захід обговорює надання Україні ще одного типу винищувачів, – Politico
8 Червня 2023 15:46
61

Україна та ООН домовились про евакуацію з окупованого Лівобережжя: чекають на доступ від РФ
8 Червня 2023 14:32
132

Червоний Хрест відреагував на критику Зеленського
8 Червня 2023 13:11
50

ДСНС повідомила, які пляжі відкриють у Харкові
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Маленьким ангелам
Юрій ЛУЦЕНКО

Капітуляція рашистських окупантів на Південному фронті
Александр КИРШ

В семье не без Орбана — так что надо суперНАТО
Александр КИРШ

“Убей его!”
Віталій ПОРТНИКОВ

Не смотрите вверх, там дроны
Юрий САПРОНОВ

Бог шельму метит
усі думки