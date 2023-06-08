На Полтавщині стався землетрус

На Полтавщині зранку 8 червня стався землетрус магнітудою 3,7 за шкалою Ріхтера.

“За класифікацією землетрусів відноситься до відчутних. Він відчувається небагатьма людьми, які знаходяться всередині приміщення; під відкритим небом – тільки в сприятливих умовах.

Коливання подібні зі струсом, утвореним легкою вантажівкою. Уважні спостерігачі помічають легкі коливання легких предметів, трохи сильніше – на верхніх поверхах”, – повідомляє Головний центр спеціального контролю.

Джерело землетрусу знаходиться у 26 км на південний схід від Полтави, на глибині 10 км.

Подібні за силою землетруси в Полтавській області реєструвалися, зокрема, 26 травня та 14 січня 2023 року з магнітудами 3,5 та 2,7.