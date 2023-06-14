Суспільство

На початку війни Залужному пропонували підірвати мости у Києві. Він назвав це зрадою — BBC

14 Червня 2023 14:24
83
читать на русском →
війна, Залужний

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну та спроби оточення Києва не дав згоди на підрив мостів у столиці.

За даними української служби BBC, розмова про це виникла 26 лютого 2022 року.

На третій день повномасштабного вторгнення РФ в Україну вже було очевидно, що план росіян “захопити Київ за три дні” провалився, проте вони підійшли дуже близько до столиці.

Росіяни не змогли висадити десант із військовою технікою в Гостомелі, проте взяли в оперативне оточення Чернігів, стрімко просувалися Сумщиною і з дня на день могли вийти на лівобережні передмістя Києва.

Публічно влада закликала українців не панікувати, однак між собою члени уряду почали активно обговорювати ідею підірвати усі київські мости, аби затримати російську армію перед річкою Дніпро і не допустити ворога до урядового кварталу.

Тоді один із високопоставлених урядовців набрав тодішнього голову СБУ Івана Баканова і вимагав, аби той наказав своїм спецпризначенцям підірвати мости і відрізати лівий берег Дніпра від правого, пише BBC News Україна.

“Ситуація була складною. Баканов подзвонив до головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного. Той його вислухав і без вагань відповів: “Підірвати мости? В жодному разі! Це буде зрада тих, хто залишився на лівому березі Дніпра – і військових, і цивільних”.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
14 Червня 2023 15:48
77

ЗСУ: Росія намагається стримати український наступ під Бердянськом
14 Червня 2023 16:00
115

У Києві для бомбосховищ закупили барабанів на 900 тис. гривень
14 Червня 2023 15:01
171

ЗСУ ліквідували ще одного російського генерала
14 Червня 2023 14:48
95

СБУ затримала російського “крота” у лавах ЗСУ
14 Червня 2023 14:24
83

На початку війни Залужному пропонували підірвати мости у Києві. Він назвав це зрадою — BBC
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Из Америки написали, что я — российский агент
Віталій ПОРТНИКОВ

Путин и равнодушие
Ігор Черняк

Найкращі йдуть, а лишаються ті, хто лишаються
Леонид ЛОГВИНЕНКО

Пам’ятник
Денис КАЗАНСКИЙ

Саморасчеловечивание
Александр КИРШ

США последовательно саботируют настоящую помощь Украине и поддерживают мордор
усі думки