На півдні маємо успіхи, – Маляр

Сили оборони оборони продовжують наступальні дії на Бердянському та Мелітопольському напрямках.
“Наші підрозділи мали успіх в напрямку південно-східніше Роботине та південніше Мала Токмачка Запорізькоїої області.
Ворог намагався повернути втрачені положення східніше Роботине Запорізької області. Але безуспішно.
В Роботине зараз триває планова бойова робота”, – повідомила заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр.
На Запорізькому та Херсонському напрямках російська армія в обороні.
“Вони продовжують обстрілювати наші позиції та цивільні об’єкти у Запорізькій, Херсонській, Миколаївській областях, при цьому активно застосовують баражуючи боєприпаси “Ланцет”, – додала Маляр.