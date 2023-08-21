Суспільство

На півдні маємо успіхи, – Маляр

21 Серпня 2023 12:27
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війна, маляр

Сили оборони оборони продовжують наступальні дії на Бердянському та Мелітопольському напрямках.

“Наші підрозділи мали успіх в напрямку південно-східніше Роботине та південніше Мала Токмачка Запорізькоїої області. 

Ворог намагався повернути втрачені положення східніше Роботине Запорізької області. Але безуспішно. 

В Роботине зараз триває планова бойова робота”, – повідомила заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр.

На Запорізькому та Херсонському напрямках російська армія в обороні. 

“Вони продовжують обстрілювати наші позиції та цивільні об’єкти у Запорізькій, Херсонській, Миколаївській областях, при цьому активно застосовують баражуючи боєприпаси “Ланцет”, – додала Маляр.


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