На Луганщині окупанти відключили мобільний інтернет

Єдиний мобільний оператор, який працює на тимчасово окупованих районах Луганщини, відключив мобільний інтернет.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

“МКС оголосив, що зв’язок буде відключено з 11 лютого через розпорядження окупаційного уряду. Також відповідно послуга буде виключена з усіх мобільних планів. Проте за словами місцевих, мобільний інтернет зник в регіоні вже сьогодні”, – йдеться у повідомленні.

У Центрі відзначають, що так російський ворог хоче зберегти таємницю свого переміщення в ході військових дій, адже росіяни знають, що кожен їх крок відстежується місцевими й передається ЗСУ.

“Постійні репресії та заборони є красномовним свідченням відсутності підтримки окупантів серед місцевих”, – наголошує ЦНС.