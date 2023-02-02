Суспільство

На Луганщині окупанти відключили мобільний інтернет

2 Лютого 2023 18:55
8
окупація

Єдиний мобільний оператор, який працює на тимчасово окупованих районах Луганщини, відключив мобільний інтернет.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

“МКС оголосив, що зв’язок буде відключено з 11 лютого через розпорядження окупаційного уряду. Також відповідно послуга буде виключена з усіх мобільних планів. Проте за словами місцевих, мобільний інтернет зник в регіоні вже сьогодні”, – йдеться у повідомленні.

У Центрі відзначають, що так російський ворог хоче зберегти таємницю свого переміщення в ході військових дій, адже росіяни знають, що кожен їх крок відстежується місцевими й передається ЗСУ.

“Постійні репресії та заборони є красномовним свідченням відсутності підтримки окупантів серед місцевих”, – наголошує ЦНС.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
2 Лютого 2023 19:09
31

Росіяни посилюються для наступу, – Генштаб
2 Лютого 2023 20:06
0

У МЗС Італії розповіли, коли в Україні будуть розгорнуті ЗРК SAMP/T
2 Лютого 2023 17:51
9

Рада ЄС затвердила 500 млн євро військової допомоги Україні
2 Лютого 2023 17:21
29

Oryx: з початку вторгнення Росія втратила понад 9000 одиниць військової техніки
2 Лютого 2023 15:45
49

Урсула фон дер Ляєн вважає, що Україна стане членом Європейського союзу
Останні новини
усі новини

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Россия должна уйти
Александр КИРШ

Воспоминание о будущем, или Рейган: как же его сейчас не хватает человечеству!
Александр КИРШ

Мирный блеф США: путин попался и теперь обречён
Денис КАЗАНСКИЙ

Бессмысленный ритуал
Александр КИРШ

— Какие вы, фи, грубые, не то что наша New York Times!
Андрій ВОЛКОВ

Складне питання інвестицій: які галузі залучають гроші під час війни
усі думки