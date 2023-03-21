На гуманітарну допомогу Україні потрібно майже $4 млрд, – ООН

Управління ООН з координації гуманітарних питань заявило, що йому необхідно щонайменше 3,9 мільярда доларів у 2023 році для роботи в Україні, повідомляє CNBC.

«Я впевнена, що за підтримки наших місцевих і міжнародних партнерів ми продовжуватимемо підтримувати народ України», — сказала Деніз Браун, координатор гуманітарних питань ООН, у заяві.

Браун зазначила, що у 2022 році ООН змогла надати рятівну гуманітарну допомогу 16 мільйонам людей, або приблизно третині населення України.

«Ми організували тисячі гуманітарних конвоїв, які доставляли життєво важливі товари, такі як їжа, вода, ліки, гігієнічні набори та зимові товари до постраждалих від війни громад і до тих, хто втік у безпечніші райони. Ми цілодобово працювали над замовленням і доставкою генераторів до критично важливих об’єктів по всій країні, головним чином до лікарень і притулків, щоб гарантувати продовження основних послуг і захист людей від холоду взимку. Ми також надали матеріал, провели ремонт, щоб люди, чиї будинки постраждали, могли жити гідно», – додала вона.