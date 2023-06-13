Суспільство

На Херсонщині ввели низку обмежень після підриву росіянами Каховської ГЕС

13 Червня 2023 13:04
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херсон, каховська гес

У Херсоні та області ввели низку обмежень після підриву росіянами Каховської ГЕС. Зокрема, це стосується заборони на в’їзд до підтоплених населених пунктів.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Прокудін провів засідання Ради оборони Херсонської області. На ньому обговорили ліквідації наслідків підриву росіянами Каховської ГЕС, захист людей, а також підтримку військових.

Так, було прийнято низку рішень, необхідних для збереження правопорядку та стабілізації ситуації в області.

Відтепер на деокупованих територіях Херсонської області заборонено:

  • В’їзд до населених пунктів, які постраждали через підтоплення. Заборона діятиме до окремого розпорядження;
  • З 16 червня до 17 липня продаж алкоголю з 15:00 до 10:00.
  • Стихійний продаж водних біоресурсів (риба, раки тощо);
  • Проведення літнього оздоровчого сезону у 2023 році та перебування у місцях масового відпочинку, таких як пляжі, водойми, лісопаркові зони тощо.
  • Категорично заборонено перебувати в зонах відпочинку, розташованих біля позицій Сил оборони та обʼєктів критичної інфраструктури.

Мешканцям заборонили вʼїзд до мікрорайону Корабел у Херсоні, поки там триває обстеження та зʼясування безпекової ситуації. Після проведення цих заходів вʼїзд відкриють для громадян, які там зареєстровані або винаймають житло.

До того ж, в мікрорайоні встановлюється комендантська година, яка триватиме з 15:00 до 12:00.

Прокудін просить мешканців області поставитися з розумінням до цих вимушених обмежень та неухильно їх дотримуватися, адже рішення прийняті задля безпеки людей.


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