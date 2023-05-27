На Харківщині знайшли зниклу 2-річну Віолетту Мужичук

На Харківщині 27 травня знайшли 2-річну Віолетту Мужечук. Її шукали 4 доби тисячі людей. Лікарі надають дівчинці медичну допомогу.

Про це повідомив начальник поліції Харківщини Володимир Тимошко.

“Ми кожного дня молилися, щоб дівчинку знайшли живою. Віолетта жива, ми її знайшли. Сьогодні на її пошуки вийшло майже 1000 людей. Це поліцейські, рятівники, військові, волонтери, місцеві мешканці. Ми прочесали ліси, посадки. Оглянули кожен кущик, перевірили усі водойми. Віолетта жива, і це щастя. Це результат спільної роботи. Вдячний всім за таку виснажливу, але блискучу і результативну роботу. Лікарі надають дівчинці медичну допомогу. Дякую всім. Живи, дівчинко!”, – написав Тимошко.

Віолетта зникла у селі Скрипаї на Харківщині увечері 23 травня.

Як повідомляв відділ комунікацій Головного управління Національної поліції в Харківській області, про зникнення дитини правоохоронцям повідомила її мама, жителька с. Скрипаї. Вона розповіла, що дівчинка зникла ввечері у вівторок із двору їхнього будинку.