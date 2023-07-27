Суспільство

На Харківщині внаслідок вторгнення зруйновано 27 мостів

27 Липня 2023 18:45
читать на русском →
дорога

На дорогах державного значення у Харківській області проводяться підготовчі роботи для капітального відновлення 15 мостів, на чотирьох — експлуатаційне утримання, на трьох мостах роботи вже завершили.

Про це під час брифінгу 27 липня сказав начальник Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області Андрій Алексєєв.

За його словами, підготовчі роботи тривають на 15 штучних спорудах: розбирають завали та закладають фундамент. До кінця 2023 року Служба планує працювати на всіх зруйнованих мостах області: “Левова частка пройшла експертизу і пішла в роботу, решта має протягом місяця пройти експертизу”.

“Наразі ми займаємося переважно відновленням штучних споруд, які були пошкоджені внаслідок російської агресії. Так, внаслідок воєнних дій на Харківщині було зруйновано 27 штучних споруд, але в об’їзд мостів існує вже 25 тимчасових переправ. Робимо все для того, щоб дорогами можна було комфортно пересуватися”, — сказав Андрій Алексєєв.

Як розповів директор держпідприємства “Дороги Харківщини” Ігор Турченко, нині тривають роботи з капітального ремонту на п’яти мостах.

Повна відбудова планується на обʼєктах, які розташовані на безпечній відстані від лінії зіткнення, на всіх інших буде почнуться підготовчі роботи, їхнє повне відновлення буде залежатиме від безпекової ситуації на Харківщині, пояснив Алєксєєв. За його словами, У Харківській області є сім об’єктів, за які Служба поки не готова взятися: туди входять міст через Оскіл та дві споруди біля Борової.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новини
27 Липня 2023 17:47

CNN: Україна нарощує темп контрнаступу

27 Липня 2023 20:21

Китай допомагає Росії обходити санкції та надає їй військову допомогу – розвідка США
27 Липня 2023 19:54

Нардепу Арістову вручили підозру
27 Липня 2023 19:11

Росіяни контратакують на Бахмутському напрямку, – Генштаб
27 Липня 2023 16:29

Родичі екс-воєнкома Борисова намагались вивезти з України його Porsche

Останні новини
усі новини

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Кто там едет в Крым?

Александр КИРШ

ФСБ опосредованно направила Украине территориальные предложения от будущей российской власти

Александр КИРШ

Foreign Affairs предложили Байдену организовать замену российского руководства

Микола КНЯЖИЦЬКИЙ

Кіно про Паровоза – символ загрозливої деградації

Сергій ТРОНЬ

Нові криптопроєкти у світі – варіантів для вкладень дедалі більше

Александр КИРШ

Украина в НАТО вместо США,или Новое заявление Трампа

усі думки