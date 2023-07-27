На Харківщині внаслідок вторгнення зруйновано 27 мостів

На дорогах державного значення у Харківській області проводяться підготовчі роботи для капітального відновлення 15 мостів, на чотирьох — експлуатаційне утримання, на трьох мостах роботи вже завершили.

Про це під час брифінгу 27 липня сказав начальник Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області Андрій Алексєєв.

За його словами, підготовчі роботи тривають на 15 штучних спорудах: розбирають завали та закладають фундамент. До кінця 2023 року Служба планує працювати на всіх зруйнованих мостах області: “Левова частка пройшла експертизу і пішла в роботу, решта має протягом місяця пройти експертизу”.

“Наразі ми займаємося переважно відновленням штучних споруд, які були пошкоджені внаслідок російської агресії. Так, внаслідок воєнних дій на Харківщині було зруйновано 27 штучних споруд, але в об’їзд мостів існує вже 25 тимчасових переправ. Робимо все для того, щоб дорогами можна було комфортно пересуватися”, — сказав Андрій Алексєєв.

Як розповів директор держпідприємства “Дороги Харківщини” Ігор Турченко, нині тривають роботи з капітального ремонту на п’яти мостах.

Повна відбудова планується на обʼєктах, які розташовані на безпечній відстані від лінії зіткнення, на всіх інших буде почнуться підготовчі роботи, їхнє повне відновлення буде залежатиме від безпекової ситуації на Харківщині, пояснив Алєксєєв. За його словами, У Харківській області є сім об’єктів, за які Служба поки не готова взятися: туди входять міст через Оскіл та дві споруди біля Борової.