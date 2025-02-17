Кримінал

Судитимуть ексзаступника начальника автодору Київщини: прийняв неякісний ремонт на 14 млн гривень
17 Лютого 2025 14:52
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Ремонт дороги в Київській області / Фото: avtodorexpo.ua
Ремонт дороги в Київській області / Фото: avtodorexpo.ua

За неякісний ремонт ділянки дороги Фастів – Митниця – Обухів – Ржищів судитимуть ексзаступника начальника Служби автомобільних доріг у Київській області. Чиновнику інкримінують службову недбалість.

Про це повідомили в пресслужбі Київської міської прокуратури.                

Досудовим розслідуванням встановлено, що вже колишній заступник начальника з розвитку доріг Служби автомобільних доріг в Київській області під час виконання ремонту автомобільної дороги Р-19 Фастів – Митниця – Обухів – Ржищів не перевірив правдивість даних, внесених до актів приймання виконаних будівельних робіт.

Згідно з висновками експертів, вартість неякісно виконаних будівельних робіт, які не мали бути прийняті, оскільки потребують перероблення, складає 42 млн гривень. З них саме обвинувачений прийняв роботи на суму майже 14 млн гривень.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт щодо колишнього заступника начальника Служби автомобільних доріг у Київській області за обвинуваченням у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України).

Нагадаємо, кримінальне провадження щодо працівників підрядної організації, які ремонтували цю дорогу та заволоділи бюджетними грошима, скеровано до суду у липні 2024 року. Також прокурорами заявлено позови в інтересах держави про відшкодування майнової шкоди.

Дорожники на трасі Фастів – Митниця – Обухів – Ржищів / Фото: Київська міська прокуратура

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