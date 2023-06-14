Суспільство

На Харківщині протягом доби сталася одна пожежа внаслідок обстрілу

14 Червня 2023 08:40
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війна, дснс

Внаслідок ворожого обстрілу, у селі Петропавлівка Куп’янського району, горіла господарча споруда, гараж та легковий автомобіль на загальній площі 80 м.кв.

Про це повідомила пресслужба обласного управління ДСНС у ранковому зведенні.

“О 16:15 надійшла інформація про пожежу, спричинену ворожим обстрілом, у селі Петропавлівка Куп’янського району. Горіла господарча споруда, гараж та легковий автомобіль на загальній площі 80 кв. м. Пожежу гасили три оперативні рятувальні підрозділи 14-ї та 44-ї ДРПЧ. Вогонь ліквідовано о 18:43”, – проінформувала пресслужба ДСНС.

Також рятувальники вранці 13 червня виїжджали до села Новоосинове, яке зазнало ворожого обстрілу.

“Виявлено пошкодження навчального закладу та чотирьох приватних домоволодінь. Жертв та постраждалих немає”, – повідомили рятувальники.


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