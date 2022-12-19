На Харківщині поки не ідентифікували понад 200 тіл загиблих

На Харківщині поки не ідентифіковані більше 200 загиблих, тіла яких виявили на визволених територіях.

Про це повідомив відділ комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

“На деокупованих територіях понад 200 вилучених тіл не ідентифіковані”, – зазначили в поліції.

Зазначається, що 19 грудня харківська поліція отримала три найсучасніші ДНК-лабораторії від американських благодійників, ці комплекси дозволяють проводити експрес-тести ДНК, що значно скоротить процес ідентифікації тіл. Незабаром правоохоронці отримають четверту таку лабораторію.

Вартість цих чотирьох комплексів становить $1,7 млн.

“У вівторок одна з лабораторій відправиться в Ізюм, інші комплекси працюватимуть у Харкові”, – зазначили в обласній поліції.