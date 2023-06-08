На чотирьох напрямках ідуть важкі бої за кожен метр – Генштаб

Найважчі бої тривають на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках фронту, де російські підрозділи намагаються наступати й атакувати, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Протягом цієї доби російська армія завдала 1 ракетного та 27 авіаційних ударів, здійснила близько 30 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Авіація сил оборони України за добу завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу та 2 – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 5 пунктів управління, 6 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 2 зенітно-ракетних комплекси, 8 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях та ще 2 важливих об’єкти ворога.

Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої за кожен квадратний метр. Протягом цієї доби на зазначених ділянках фронту відбулось 26 бойових зіткнень.