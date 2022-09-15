На Білгородщині школярів переводять на дистанційне навчання

У Білгородській області школярів у двох прикордонних районах переводять на дистанційне навчання. Про це повідомив губернатор російського регіону В’ячеслав Гладков.

“За рішенням засідання антитерористичної комісії у Валуйському міському окрузі у 15 км зоні вздовж кордону переводимо школи на дистанційне навчання”, – написав він у телеграм-каналі. У дитячих садках району працюватиме лише чергова група.

Гладков також повідомив, що на дистанційне навчання перейдуть школи у Шебекінському міському окрузі – у 10 км зоні вздовж кордону, за винятком міста Шебекіно.

З початку війни керівники прикордонних російських регіонів майже щодня повідомляють про обстріли, звинувачуючи в них українських військових. Українська влада не коментує ці твердження.