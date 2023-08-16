На бахмутському напрямку в складних умовах українські війська поступово просуваються вперед – Сирський

На бахмутському напрямку в Донецькій області ситуація складна, але контрольована, у складних умовах українські війська поступово просуваються вперед, заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.

“Ворог контратакує, здійснює мінування, інтенсивно обстрілює та застосовує авіацію. Водночас у таких складних умовах наші війська поступово просуваються вперед”, – наводить слова Сирського Military Media Center.

Командувач також повідомив, що з командирами бригад, які воюють на бахмутському напрямку, вони обговорили актуальні питання підвищення ефективності наступальних дій, вогневого ураження противника та низки інших заходів, спрямованих на досягнення перемоги над ворогом.