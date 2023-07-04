“Ми просуваємось, ворог — ні”, — Маляр

На південному фланзі довкола Бахмута в нас є просування. На північному — тривають бої.

Про це повідомила заступник Міністра оборони України Ганна Маляр.

В самому Бахмуті ворогу важко пересуватись та неможливо вийти.

Водночас ворог наступає на Лиманському, Авідіївському та Мар‘їнському напрямках. Там дуже гаряче, але просунутись противник не може.

На півдні маємо просування. Деталі згодом.

На всіх напрямках наші сили оборони інтенсивно нищать наступальні спроможності ворожої армії. Знищені пункти управління, особовий склад, техніка та озброєння – це все те, що планувалось використати проти нас, але вже не вийде.