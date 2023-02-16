МВС представило оновлений склад керівництва

Уряд України призначив п’ятьох нових заступників міністра внутрішніх справ, а також державного секретаря МВС України.
Державним секретарем Міністерства внутрішніх справ України призначено Інну Ящук, яка до цього виконувала обов’язки Держсекретаря МВС. Вона відповідає за організацію роботи апарату міністерства, а також, серед іншого, координує роботу закладів освіти системи МВС і системи охорони здоров’я та реабілітації.
Крім того, Кабмін перепризначив двох заступників:
- Богдана Драп’ятого, який відповідатиме за взаємодію з Верховною Радою України та парламентськими комітетами й координуватиме роботу сервісних центрів МВС. Також на нього покладено організацію та контроль у питаннях гуманітарного розмінування.
- Майора поліції Катерину Павліченко, яка продовжить роботу в сфері дотримання прав людини, гендерної рівності та протидії домашньому та гендерно зумовленому насильству, а також координуватиме міжнародну діяльність МВС, процес обміну та звільнення військовополонених.
Серед призначених – троє нових заступників міністра:
- Генерал поліції третього рангу Олексій Сергєєв, який очолював Департамент організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування Національної поліції України, а відтепер відповідатиме, серед іншого, за стратегічне планування діяльності міністерства та впровадження і реалізацію проєктів МВС.
- Генерал поліції третього рангу Василь Тетеря, який до призначення заступником міністра внутрішніх справ обіймав посаду заступника Голови Національної поліції. Напрямком його відповідальності будуть питання розвитку державної авіації, внутрішнього аудиту, матеріально-технічного забезпечення МВС.
- Полковник поліції Леонід Тимченко, який очолював Департамент інформаційно-аналітичної підтримки Національної поліції України. На новій посаді він відповідатиме за цифрову трансформацію та цифровізацію сервісів системи МВС, а також куруватиме роботу Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.
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