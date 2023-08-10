Москву та Севастополь вночі атакували БПЛА

Мер столиці РФ Сергій Собянін повідомив вночі 10 серпня, що два безпілотники летіли у бік Москви, однак їх нібито збили російські сили протиповітряної оборони.

Російське пропагандистське видання “ТАСС” з посиланням на Міністерство оборони РФ повідомило, що два безпілотники намагалися атакувати об’єкти в Підмосков’ї, однак нібито були збиті ППО.

Також міністерство оборони Росії повідомило, що вночі 10 серпня кримське місто Севастополь намагалися атакувати 11 дронів, 2 з них нібито були збиті, а 9 – “уражені засобами РЕБ”.