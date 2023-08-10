Суспільство

Москву та Севастополь вночі атакували БПЛА

10 Серпня 2023 06:51
читать на русском →
крим, росія

Мер столиці РФ Сергій Собянін повідомив вночі 10 серпня, що два безпілотники летіли у бік Москви, однак їх нібито збили російські сили протиповітряної оборони.

Російське пропагандистське видання “ТАСС” з посиланням на Міністерство оборони РФ повідомило, що два безпілотники намагалися атакувати об’єкти в Підмосков’ї, однак нібито були збиті ППО.

Також міністерство оборони Росії повідомило, що вночі 10 серпня кримське місто Севастополь намагалися атакувати 11 дронів, 2 з них нібито були збиті, а 9 – “уражені засобами РЕБ”.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
10 Серпня 2023 07:03

У Куп’янському районі можуть провести обов’язкову евакуацію з прифронтових сіл – ОВА
10 Серпня 2023 07:24

Сили оборони відбили атаки окупантів на Харківщині та Донеччині, – Генштаб
10 Серпня 2023 07:12

Ворог атакував нафтобазу на Рівненщині
10 Серпня 2023 06:51

Москву та Севастополь вночі атакували БПЛА
9 Серпня 2023 21:52

Єрмак повідомив про руйнування храму Петра та Павла внаслідок удару по Запоріжжю
Останні новини
усі новини

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Учебник безнравственности
Александр КИРШ

Поддержка помощи Украине американцами несколько снизилась
Павло КАЗАРІН

Війна – це час дорослих
Александр КИРШ

«КТО КОМУ БОЛЬШЕ ДОЛЖЕН»??? И ЭТО — СЕГОДНЯ??? СЕЙЧАС??? ВЫ ТАМ С УМА ВСЕ СОШЛИ???
Александр КИРШ

Запад внезапно призвал Украину провести выборы в ВР и заявить свои права на русский язык
Віталій ЧЕПИНОГА

Правила Нації
усі думки