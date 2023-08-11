Московський аеропорт “Внуково” закрили через безпілотник

Над московським аеропортом “Внуково” закрите небо через безпілотник, що наближається. Оголошено режим “Килим”.
“За попередньою інформацією, безпілотник помічений у районі Кубинки і летить у бік Москви”, – йдеться у повідомленні.
Над московським аеропортом “Внуково” закрите небо через безпілотник, що наближається. Оголошено режим “Килим”.
“За попередньою інформацією, безпілотник помічений у районі Кубинки і летить у бік Москви”, – йдеться у повідомленні.
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