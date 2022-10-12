Мonobank, ПриватБанк і Ощадбанк прибрали російську мову з інтерфейсів

Українські банки активно відмовляються від російської мови в інтерфейсах.

У monobank провели опитування, згідно з яким 96,3% клієнтів із 1000 опитаних російськомовних звернень були не проти звертання українською, повідомив його співзасновник Олег Гороховський.

“Відповідь російською мовою в підтримці Монобанку тепер доступна тільки у разі наполегливого прохання клієнта і на розсуд оператора”, – написав Гороховський.

Пізніше він оприлюднив фото з оновленого застосунку Ощадбанку в App Store, де вказується, що банк додав “файну мову”, а російська — йде вслід за кораблем.

Напередодні державний ПриватБанк також прибрав російську мову зі свого сайту та застосунку Приват24 для бізнесу — “користувачів, які використовували російську мову, автоматично переведено на українську”, йдеться в оновленні. А з основного застосунку Приват24 російську планують видалити у найближчому оновленні.