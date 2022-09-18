Мобілізація жінок-медиків. Хто може отримати відстрочку?

Мобілізація медпрацівників за умов воєнного стану відбувається у тому порядку, що й мобілізація всіх інших категорій населення. На відміну від решти жінок, яким відстрочили постановку на військовий облік до жовтня 2023 року, жінки-медики зобов’язані стати на військовий облік і можуть бути мобілізовані на військову службу у воєнний час, пише TODAY.

Відповідно до ч. 11 ст. 1 Закону України “Про військовий обов’язок та військову службу” від 25.03.1992 № 2232-ХІІ на військовий облік приймають жінок, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною у переліку, затвердженому Міноборони України, а також тих, хто придатний до проходження військової служби за станом здоров’я та віком.

Українок, які перебувають на військовому обліку, можуть призвати на військову службу або залучати до виконання робіт із забезпечення оборони країни у воєнний час (ч. 12 ст.1 Закону України “Про військовий обов’язок та військову службу”).

Проте не всі медики підлягають призову. Деякі можуть отримати відстрочку від мобілізації на шість місяців.

Зокрема, це заброньовані на період мобілізації та воєнний час громадяни; визнані відповідно до висновку ВЛК тимчасово непридатні до військової служби за станом здоров’я; громадяни, які мають на утриманні трьох і більше дітей віком до 18 років, дитину з інвалідністю підгрупи А віком до 18 років, дитину з інвалідністю, яка має будь-які види порушень функцій організму ІІІ-ІV ступеня; дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, віком до 18 років; самостійно виховують дитину (дітей) молодше 18 років; зайняті постійним доглядом за особами, які цього потребують (у разі відсутності інших осіб, які можуть доглядати їх).

Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації громадяни, які здобувають вищу медичну освіту, а також є асистентами-стажерами, аспірантами та докторантами, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти. Також відстрочка надається науковим та науково-педагогічним працівникам установ вищої освіти, наукових установ та організацій.