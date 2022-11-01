МКЧХ продовжує дискредитувати сам себе

Міжнародний Комітет Червоного Хреста наразі фактично самоусунувся від виконання свого мандата. Таку думку у ефірі телемарафону висловив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Він висловив впевненість у тому, що наразі є можливість впливати на рф з боку міжнародних організацій і міжнародних партнерів. Наприклад, ООН, за його словами, показує, що може десь тиснути, десь домовлятися з рф. Але із МКЧХ наразі ситуація є гіршою, вважає Лубінець.

“МКЧХ, як це прямо прописано у Женевських конвенціях, і який має моніторити місця тримання військовополонених та цивільних заручників, не отримує на це дозвіл рф. Таким чином, вони фактично, на мій погляд, самоусунулися від виконання свого мандату. Бо, з одного боку, їх не допускають, і ми це розуміємо. Але з іншого боку – вони навіть публічно не кажуть, що їм (росіяни) не надають дозволу”, – заявив Лубінець.

Окремо український омбудсмен уточнив, що представники МКЧХ у своїх доповідях взагалі не згадують рф.

“І, на мій погляд, це знаєте, така позиція страуса. Коли питають, чи можеш ти робити роботу — ні. А ти можеш сказати, хто тобі заважає — ні. А до України від МКЧХ є претензії? Ні, ви все виконуєте. Так а чому ви про це публічно не скажете – що Україна виконує Женевські конвенції, а рф — не виконує? Ми не можемо це робити, бо у нас позиція нейтральності. Знову ж таки — як страус (голову) у пісок сховав”, – зазначив він.

За його словами, на жаль, ця “мантра нейтральності” ще триває, але українська влада з цим бореться.

Лубінець зазначив, що усі факти порушення росією женевських конвенцій Україна фіксує, документує і передає нашим міжнародним партнерам.